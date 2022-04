Artes Renault élu meilleur service après-vente en Tunisie 2022

Artes Renault remporte le LABEL Volant d’Or 2022 du « Meilleur Service Après-Vente ». Artes a enregistré le plus grand nombre de votes, 263 en tout, et termine ainsi pour la seconde année consécutive sur le haut du podium.

L’excellent travail de l’équipe Renault Tunisie est ainsi récompensé à 2 reprises en 2021 et en 2022. En 2e position on retrouve CAR PRO SUZUKI Tunisie avec 123 votes. Un remarquable résultat pour une marque commercialisée par CAR PRO depuis juste 5 ans. ENNAKL VOLKSWAGEN est en 3e position avec 88 votes.

Résultat complet du Sondage Meilleur Service Après-Vente 2022 en Tunisie pour les Marques Généralistes:

1er ARTES Renault : 263 votes

2e CAR PRO Suzuki : 123 votes

3e Ennakl Volkswagen : 88 votes

4e JMC Honda : 56 Votes

5e CITY CARS KIA : 31 Votes

6e Alpha Ford : 26 Votes

6e BSB Toyota : 26 Votes

8e STAFIM Peugeot : 24 Votes

9e ALPHA Hyundai Motor : 21 Votes

10e ATLAS AUTO Haval : 17 Votes

11e STA Chery : 8 Votes

12e MG Motors : 7 Votes

13e ITALCAR Fiat : 6 Votes

Le 1er sondage de l’année 2022 « Meilleur Service Après-Vente » est organisé par tunisieauto.tn et la banque ATB. Il s’est déroulé du 1 au 31 Mars 2022 et a livré son verdict pour le segment Marques Généralistes. Ce Sondage “Meilleur Service Après-Vente 2022” a enregistré la participation de 1392 internautes et lecteurs de tunisieauto.tn.

Tekiano avec Communiqué