Les applications mobiles gratuites “Tunis-Carthage City Guide” et “Tunis-Médina Guide” lancées

Deux nouvelles applications mobiles en Tunisie baptisées “Tunis-Carthage City Guide” et “Tunis-Médina Guide” et offrant aux touristes et visiteurs une nouvelle expérience touristique à Carthage et à la Médina de Tunis, sont lancées. Ces deux applications, regroupent 300 références touristiques du Grand Tunis couvrant la Médina, le centre-ville jusqu’aux rives de Carthage.

Elles permettront de découvrir et de comprendre l’histoire et le patrimoine de la ” cité “, d’y chercher des activités, des adresses de sorties ou simplement de se laisser guider au fur et à mesure des envies.

Vidéo de présentation de ces 2 applications mobiles dédiées à Carthage et à la Médina de Tunis



Les deux applications mobiles sont gratuites et disponibles sur PlayStore et AppleStore pour toutes sortes de smartphones, et accessibles avec internet ou offline, annonce la GIZ. Elles sont développées par Swisscontact.

Pour télécharger l’application “Tunis-Carthage City Guide” et l’application “Tunis Médina Guide , scannez le QR code dans les photos qui suivent:

Ce projet est une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna » et du Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite collaboration avec le Ministère tunisien du Tourisme.

