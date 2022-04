Musée Habib Bourguiba: Un lieu de mémoire à Monastir témoin des luttes du Leader

Le musée de Habib Bourguiba, rénové en 2013 et appelé Kasr AL Marmar ou encore Beït Bourguiba, regorge d’héritage historique des prémices ainsi que de l’enracinement du régime républicain en Tunisie.

Ouvert au public, il est située au cœur de l’ancien palais présidentiel de Skanès appelé également Kasr Al Marmar à la ville de Monastir, la résidence du premier président de la république tunisienne s’impose toujours comme étant le lieu de mémoire de référence consacré à l’homme d’Etat Tunisien.

Musée Habib Bourguiba, un lieu de mémoire

Erigé le 9 avril 1974, le musée de Habib Bourguiba a été inauguré pour coïncider avec la commémoration du 36e anniversaire des martyrs célébré le 9 avril 1938. Pour le directeur du patrimoine au musée du Leader Habib Bourguiba, Belkacem Al Kdiri, explique que le bâtisseur de l’Etat moderne a acquis la demeure dans les années 1920 pour y passer ses étés en compagnie de sa conjointe de l’époque, Mathilde Laurent, et leur fils Bourguiba Jr.

La maison conserve encore ses caractéristiques architecturales et ses composants, chaque coin étant unique dans ses caractéristiques matérielles et symboliques. Les pièces de la résidence contenant le plus grand nombre des travaux de mémoire collective sont le salon et les chambres à coucher de Habib Bourguiba, Habib Bourguiba Jr. et Mahmoud Matri. La cuisine et la salle manger sont, en outre, d’autres lieux témoignant de la vie quotidienne de l’emblématique chef d’Etat.

L’Institut National du Patrimoine (INP), qui supervise administrativement le musée, a continuellement conservé le mobilier d’origine de la maison et l’a distribué dans les espaces de la maison au corps où se trouvait le chef au moment du séjour du chef. Le dernier étage du musée comprend des photographies, des manuscrits et des documents qui jalonnent l’épopée de la lutte nationale pour expulser le colonisateur Français et immortaliser les symboles et les drapeaux les plus importants du mouvement national.

La maison a été témoin de réunions que Bourguiba a tenu avec les militants du Mouvement national pour discuter des méthodes de résistance et de la lutte contre le colonisateur Français. Bourguiba a été arrêté à l’aube du 10 avril en lien avec le 9 avril 1938. La maison était également un témoignage du discours historique de Bourguiba devant de grandes foules de citoyens le jour de son retour d’exil à Ghara Juan en 1955, date de la déclaration d’indépendance interne de la Tunisie.

Visite guidée du musée de Habib Bourguiba

Dès que les visiteurs du musée mettent les pieds dans sa première chambre, il commence à réfléchir sur le contenu de l’espace jusqu’à ce qu’il voyage dans le temps et remonte au début des années 1930, évoquant les événements majeurs les plus importants que la Tunisie n’ait jamais connus à cette époque.

Le visiteur peut avoir une image mentale, en regardant la chambre de Bourguiba et son image suspendue de l’exil, et son imagination va à l’incident des soldats français entrant par effraction dans la maison et prenant le chef après les événements du 9 avril.

Le salon peut vous référer à des réunions avec les militants du Mouvement national Tunisien pour l’escalade avec le colonisateur. Le balcon de la maison à l’étage peut vous emmener au discours du 1er juin 1955 et à la foule de masse sur la place acclamant la patrie et le chef.

Le musée du Leader Habib Bourguiba, est ouvert gratuitement au grand public. Les visiteurs de ce lieu chargé d’Histoire retrouvent un passé national plein des luttes du leader Habib Bourguiba pour la souveraineté de la Tunisie, qui a eu un impact majeur sur la lutte post-indépendance contre l’ignorance et la pauvreté, et la construction d’un Etat moderne consistant en la diffusion de l’éducation, de la culture, de la liberté des femmes, du développement de la société, de la préservation de son unité et de l’unité de la Tunisie.

Tekiano avec TAP