Accès gratuit aux musées et sites historiques samedi 9 avril à l’occasion de la Fête des martyrs

L’accès musées, monuments et sites historiques relevant de l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) sera gratuit, samedi 9 avril 2022 à l’occasion de la célébration annuelle de la fête des martyrs, étant jour férié en Tunisie.

Les citoyens tunisiens et les étrangers qui résident en Tunisie peuvent y accéder sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

La gratuité d’entrée aux musées, sites et monuments relevant de l’AMVPPC s’applique durant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril) et la Journée internationale des musées (18 mai).