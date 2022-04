Ramadan 2022: “Sufiyet”, Spectacles de musique Soufi, du 12 au 15 avril au palais Ennejma Ezzahra

Le palais Ennejma Ezzahra, siège du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) à Sidi Bousaid abrite du 12 au 15 Avril 2022, l’événement “Sufiyet” et invite le public à découvrir des spectacles de musique Soufi à l’occasion du Ramadan.

Le programme de “Soufiyet” est composé de quatre spectacles nocturnes : CHOGHL de l’association de Sidi Bou Saïd pour le Maalouf et les chants Sufi, AISSAOUIA al Mrabet de Bni-Khiar, HEZB EL MAHDIA de Fadhel Sakka et SINOUJ de Benjemy.

Programme de “Sufiyet” du 12 au 15 avril au palais Ennejma Ezzahra

Mardi 12 Avril : Chghol de l’association du Malouf et des chants soufis de Sidi Bousaid:

Chghol est un spectacle musical de la tradition mystique tunisienne étroitement liée à la Tariqa Issawiya. Appelé M’ajrad pour son dépouillement des instruments de musique, il contient des pièces dans diverses gammes tunisiennes authentiques. Il est généralement pratiqué dans les zawiyas et les sanctuaires de manière spontanée héritée par des générations d’adeptes des ordres soufis depuis des centaines d’années.

Mercredi 13 Avril : Aissaouia al-Morabet de Beni-khiar

Aissaouia al-Morabet est l’un des plus anciens groupes Aissaouia de Tunisie. Il préserve la grande héritage populaire soufi depuis la fin du XVIIe siècle. La troupe Al-Mourabet est composée de 17 membres (10 Choristes et 07 danseurs). Les Choristes musiciens sont accompagnés des instruments de percussion que sont le bendir, le tar et le nagharate, et de l’unique instrument mélodique : la clarinette. Le groupe de danseurs exécute de diverses danses soufies accompagnant le chant, dans lesquelles ils atteignent généralement un état d’extase. En plus, ils portent les étendards pendant les Processions.

Jeudi 14 Avril : Hezb Mahdia de Fadhel Sakka

Le rite Soufi de Mahdia provient de la Aissaouia attribuée au sheikh Emhamed Ben Aissa dont le cénotaphe est à Meknès (Maroc). La majorité des chants de ce rite font les louanges de ce Sheikh comme : y? Ben Aissa y? wali Meknès afza’ w hezz errass, mak el-sheikh el-kemel, ena Alik ennedi, etc… L’ensemble de ces chants figurent dans un volume intitulé “essfina” La Aissaouia s’est répandue en Algérie puis en Tunisie et en Lybie. Le rite Mahdia s’est beaucoup inspiré d’elle et y a apporté beaucoup d’innovation en ajoutant de nouvelles danses.

Vendredi 15 Avril : Sinouj de Benjemy

Sinouj est un projet live qui propose une immersion dans les racines de la musique tunisienne populaire. Construit dans l’idée de former une troupe essentiellement percussive, ce projet mêle boites à rythmes et synthétiseurs analogiques aux sons bruts du Tbal, Doff et Bendirs tunisiens. Il s’agit d’un travail qui revisite le patrimoine chaabi/Soufi et tente de mêler musique électronique et chaabi/mezwed tunisien.

Les spectacles de Soufiyet commencent à 21H30 et les billets sont en vente au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) ou en ligne sur le site de CMAM .

Le CMAM souligne que l’événement “Sufiyet” s’inscrit dans les stratégies artistiques du Centre appelant à valoriser le patrimoine immatériel des régions et à le faire découvrir au grand public.

Tekiano avec CMAM