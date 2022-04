Exposition-vente des œuvres de l’artiste Moncef Mechich au profit d’une action sociale

L’espace Gnawiya abrite une exposition-vente de l’artiste tunisien Moncef Mechich qui expose ses œuvres d’art brut au profit d’une action sociale et solidaire en Tunisie organisée par l’association Badr. Le vernissage aura lieu jeudi 14 avril 2022 à partir de 21h à l’espace Gnawiya (GP9, en face du stade de la Marsa).

L’espace Gnawiya est ouvert aussi le 15 et le 16 avril 2022 à partir de 15h pour accueillir les visiteurs. Une partie de la recette des ventes des tableaux va aider à réaliser une action sociale et solidaire pendant le mois du Ramadhan 2022 organisée par l’association caritative tunisienne. L’association BADR a pour mission d’aider des familles pauvres dans les régions rurales à atteindre l’autonomie en énergie, eau, alimentation et argent.

