Ramadan 2022: Expos et spectacles dans une Médina de Tunis en Son et lumières!

Durant les trois derniers week-ends du mois du ramadan 2022, la Médina de Tunis se vêtira de ses plus beaux atouts et proposera aux visiteurs des une série de spectacles, des expositions et découverts le temps d’une ballade nocturne.

Dans le cadre de Tounes Wijhetouna, l’initiative Médina des Lumières est lancée et vous aurez l’occasion de suivre un parcours qui commencera à Bab Bhar puis se prolongera au presbytère de l’ancienne église Sainte-Croix pour une performance artistique et une exposition consacrée à la poterie.

Cette déambulation se poursuivra notamment dans des ateliers d’artisanat tunisiens, elle passera notamment par l’espace Bir Lahjar où auront lieu des performances artistiques et se finira par une illumination Place du Tribunal de Tunis. La Porte Bab Bhar s’illuminera avec une vidéo-mapping.

L’association Mdinti organisera un certain nombre d’activités et de performances artistiques durant ces jours de festivités. Creative Tunisia, le projet engagé dans le soutien à l’artisanat et aux artisans tunisiens, organisera l’exposition consacrée à la poterie au presbytère Saint-Croix.

Les objectifs de cette initiative est offrir une attraction originale afin de promouvoir la destination Médina mais également de valoriser le patrimoine artisanal, historique et culturel de la Tunisie, précise le GIZ dans son communiqué.

Le programme Tounes Wijhetouna (Tunisie, notre destination), cofinancé par l’Union européenne et la BMZ, vise à soutenir la diversification de l’offre touristique tunisienne à travers le développement du tourisme durable, l’appui au secteur de l’artisanat et du design, et la valorisation du patrimoine culturel.

L’initiative “Médina des Lumières ” est prévue pour les weekends du 15 au 17 ; du 22 au 24 et du 28 au 29 avril 2022 avec plusieurs animations et spectacles gratuits et ouverts pour tous dans toute la Médina de Tunis.

S.B.