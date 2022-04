Tunisie – météo : Vent fort près des côtes et sur le sud, températures en légère hausse

Le temps sera marqué, mardi, 12 avril 2022, par des vents fort soufflant près des côtes et sur le sud où ils seront accompagnés de poussières et de sables ce qui provoque une baisse de visibilité horizontale.

Selon l’institut national de la météorologie (INM), la vitesse maximale du vent peut atteindre 70 km/h. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de la navigation et de la pêche et la mer sera très agitée à houleuse.

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et une légère hausse des températures est prévue. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés dans les régions côtières Est et sur les hauteurs et entre 26 et 32 degrés dans le reste des régions et atteindront 34 degrés à El Borma et Borj Al Khadhra .