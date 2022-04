Top 50 des personnalités les plus influentes en Afrique : 12 tunisiens figurent dans la sélection

Le site Influences Magazine rend hommage aux 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest et du Nord appartenant à divers secteurs d’activité. Parmi ces personnalités figurent 12 Tunisiens dont 2 femmes.

Influences magazine est une revue d’information générale Africaine éditée en versions papier et numérique, à Dakar au Sénégal mais aussi une plateforme de promotion de l’excellence africaine et de ses réussites.

Les personnalités nommées représentent 5 pays d’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et 10 pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Niger, Nigéria et Sénégal).

Initialement dédié aux personnalités issues d’Afrique de l’Ouest dans ses éditions précédentes, le classement d’Influences Magazine a décidé, pour cette édition 2022, d’inclure des profils issus d’Afrique du Nord.

Liste des Tunisiens qui figurent parmi les 50 personnalités les plus influentes selon ce magazine africain:

– Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme (6ème rang)

– Nabil Gargabou, président Directeur général de la SNIPE, La Presse, et Administrateur délégué chargé de la gestion de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP),

– Slaheddine Lahmadi, ex président de l’Union des Ecrivains Tunisiens,

– Noureddine Boutar, Directeur général de radio Mosaïque FM

– Hichem Ben Yaiche, Rédacteur en Chef New African Magazine

– Souad Abderrahim, Maire de la ville de Tunis

– Amira Amri, ex Présidente du Syndicat des magistrats tunisiens (SMT)

– Khaled Chelly, Président Directeur Général de la compagnie aérienne Tunisair

– Mohamed Dkhilli, Président directeur général de GAT Assurances

– Slim Ben Salah, Président Conseil National de l’Ordre des Médecins

– Mohamed Chouikha, Directeur général de la Société Tunisienne de Banque

– Kaïs Mabrouk, Co-fondateur Fédération Nationale de l’Enseignement Supérieur Privé

Au top 5 du classement figurent 4 chefs d’Etat, respectivement Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Abdel Fatah Al Sissi-Président d’Egypte, Mohamed Ould El-Ghazaouani, Président de la République de Mauritanie, Mouhamed VI, Roi du Maroc et José Maria Neves, Président du Cap-Vert.

Publiée fin mars dernier, la sélection est basée sur les critères de compétences (30%), d’impact des activités sur la communauté (50%) et de la notoriété (20). ” C’est un polaroid en hommage à ceux qui brassent la cage de notre confort, bousculent nos a priori, et tentent d’apporter leur contribution, parfois maladroitement, à notre édifice collectif. “, lit-on sur le site du magazine.

La liste complète des nommés est consultable sur le site du magazine à l’adresse influencesmag.org

Une cérémonie en l’honneur des 12 personnalités tunisiennes nommées aura lieu en mai prochain à Tunis.

Tekiano avec TAP