Tunisie: Hausse des prix de l’essence et du Gasoil à partir du 14 avril 2022 (liste des prix)

Une hausse remarquable des prix de l’essence et du Gasoil en Tunisie, sera appliquée. Cette augmentation des prix de vente au public de certains produits pétroliers en Tunisie s’applique à partir du 14 avril 2022 à minuit a annoncé le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Les Nouveaux prix de l’essence et du Gasoil en Tunisie à partir du 14 avril 2022:

Prix de l’Essence sans plomb: nouveau prix 2330 millimes/litre (augmentation de 110 millimes/litre)

Prix du Gasoil ordinaire : nouveau prix 1790 millimes/ litre (augmentation de 85 millimes/litre)

Prix du Gasoil sans souffre: nouveau prix 2600 millimes/litre ( augmentation de 240 millimes/litre)

Prix de l’Essence super sans plomb: nouveau prix 2360 millimes/ litre ( augmentation de 110 millimes/litre)

Gasoil sans souffre super: nouveau prix 2310 millimes/litre (augmentation de 210 millimes/litre)

Dans le suivi de l’évolution des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux, il convient de noter qu’au cours du premier trimestre de l’année 2022, ils ont atteint des niveaux records, dépassant le seuil des 101 dollars le baril.

Les prix des autres produits pétroliers comme le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) demeurent inchangés, précisent le ministère. Les prix des bouteilles de gaz domestique restent inchangés afin de préserver le pouvoir d’achat des catégories à revenu limité.

Tekiano