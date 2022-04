Tunisie – météo: Vent fort et baisse relative des températures

Un vent fort soufflera jeudi 14 avril 2022 sur la plupart des régions avec une vitesse qui dépasse temporairement 70 km/h près des côtes et sur le Sud de la Tunisie où il sera accompagné de phénomènes de sables et de poussières provoquant une baisse de visibilité horizontale.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera houleuse à très houleuse sur les côtes Est, selon l’institut national de la météorologie (INM).

Des pluies éparses sont attendues généralement, sur les régions nord et centre. Elles sont également, prévues, au cours de la nuit sur quelques délégations de sud.

Une baisse relative des températures est attendue, aujourd’hui.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés dans le nord et le centre, entre 22 et 27 degrés dans le reste des régions et atteindront 32 degrés à l’extrême sud.