Le Milliardaire Elon Musk veut racheter Twitter afin de défendre la liberté d’expression

Le milliardaire Elon Musk, propriétaire de Tesla et SpaceX, désire acheter Twitter en sa totalité, quelques jours après sa nomination en tant que premier actionnaire du réseau social et son intégration dans son conseil d’administration. Son offre publique d’achat vise à acquérir Twitter à 100% et le sortir de la Bourse.

L’homme le plus riche du monde, Elon Musk propose de racheter les actions de Twitter contre la somme colossale de 46 milliards de dollars. Son intérêt pour le réseau social est expliqué par sa volonté de défendre la liberté d’expression dont jouit les internautes sur la plateforme. Twitter ne prospérera pas ni ne remplira sa mission sociétale [de liberté d’expression] dans sa forme actuelle. a expliqué M. Musk dans une lettre adressée au conseil d’administration.

Elon Musk a rendu public son offre d’achat en la partageant avec ses millions d’abonnés sur Twitter, jeudi 14 avril 2022:

Dans l’offre d’achat qu’il a posté publiquement sur Twitter, Elon Musk, précise qu’il propose d’acheter 100 % de Twitter pour 54,20 $ par action en espèces, une prime de 54 % par rapport à la veille du jour où il a commencé à investir dans Twitter et une prime de 38 % par rapport à la veille de l’annonce publique de son investissement:

As a result, I am offering to buy 100% of Twitter for $54.20 per share in cash, a 54% premium over the day before I began investing in Twitter and a 38% premium over the day before my investment was publicly announced. My offer is my best and final offer and if it is not accepted, I would need to reconsider my position as a shareholder.