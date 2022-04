Tunisie: Grève des stations-services Vivo energy, Total, Ola energy et Star Oil

Une grève partielle des transporteurs des carburants privées est prévue les vendredi 15 et samedi 16 avril 2022. La grève qui débutera vendredi 15 avril à minuit et sera menée par les sociétés vivo energy, Total, Ola energy et Star Oil.

La Société Nationale de Distribution des Pétroles (AGIL) n’est pas concernée par cette grève. Cette dernière continue d’assurer ses services durant les deux jours de grève, précise le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie dans un communiqué.

Le ministère annonce que toutes les mesures ont été prises afin d’approvisionner les stations de distribution de carburant. Il a appelé les tunisiens à éviter de se ruer vers les stations-service, ajoutant que ses services veillent à suivre l’évolution de l’approvisionnement en carburants dans les différentes régions de la République.

Décrétée par la Fédération générale de pétrochimie relevant de l’UGTT, la grève des agents de distribution de carburants est observée par quatre sociétés, dont Vivo Energy Tunisie, Total Tunisie, Ola Enery et Staroil. Les grévistes réclament une augmentation salariale ainsi que de meilleures conditions de travail.

