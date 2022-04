Tunisie – météo: Pluies attendues sur la plupart des régions

Des pluies sont attendues vendredi 15 avril 2022, sur la plupart des régions de la Tunisie, elles seront parfois orageuses et localement fortes, avec la chute de grêle par endroits.

Le vent soufflera toujours violemment, la vigilance est toujours de mise notamment près des côtes lors des orages et dans le sud, où le vent sera accompagné de phénomène de sable.

Les bulletins d’alerte demeurent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche d’autant que la mer sera agitée à l’est du pays et très agitée au nord.

Les températures seront en baisse, avec des maximales comprises entre 15 et 21 degrés sur les côtes nord, le centre et sud-est, à moins de 11 degrés sur les hauts plateaux, et entre 21 et 26 degrés ailleurs.