iF Design Awards 2022: Samsung gagne trois Gold Awards et 71 prix

Samsung Electronics a reçu un total de 71 prix, dont trois Gold Awards, lors de l’International Forum (iF) Design Award 2022, un prestigieux concours international de design allemand. Samsung Electronics a reçu des Gold Awards pour son écran portable The Freestyle, son téléphone portable Galaxy Z Flip3 et son aspirateur sans fil Bespoke Slim. Cette année, Samsung a reçu le plus de récompenses sur 11 000 soumissions de 57 pays.

Fondé en 1953 sous le nom de Die Gute Industrieform eV, l’iF Design Award procède à des évaluations complètes de la différenciation et de l’impact, entre autres, dans un total de neuf catégories – Produit, Emballage, Communication, Concept professionnel, Architecture d’intérieur, Architecture, Conception de services, Expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI).

« Il est important qu’une conception relie les valeurs changeantes aux technologies innovantes », a déclaré Jinsoo Kim, vice-président exécutif du Corporate Design Center de Samsung Electronics. “Nous nous engageons à offrir une expérience significative qui répond à la fois aux diverses demandes des clients et améliore la qualité de nos vies.”

Trois produits primés d’or reconnus pour leurs conceptions offrant des expériences personnalisées à différents styles de vie

Le Freestyle est un écran portable qui peut afficher jusqu’à 254 cm de diagonale en fonction de l’environnement dans lequel il est utilisé, que ce soit au mur, au plafond ou au sol, car il pivote à 180 degrés.

Grâce à sa conception légère et minimale, le Freestyle est très portable, permettant à l’utilisateur de le tenir dans une main, et peut être utilisé facilement à l’intérieur et à l’extérieur, comme sur les sites de camping. En fonction de chaque style de vie, il peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth ou comme lampe d’ambiance pouvant éclairer de différentes couleurs.

Le Galaxy Z Flip3 a été honoré pour son design emblématique et compact, doté de fonctionnalités haut de gamme et d’expériences pliables exclusives, offrant une expérience de smartphone vraiment personnalisée. Avec le facteur de forme unique du Galaxy Z Flip3, les utilisateurs peuvent profiter de l’expérience complète du smartphone lorsqu’il est déplié et de la conception de poche lorsqu’il est plié en deux. Non seulement le design est raffiné en fournissant un grand écran de couverture, mais il maximise également la convivialité en permettant aux utilisateurs de visualiser les notifications et de prendre une photo rapide même lorsqu’ils sont liés.

L’aspirateur The Bespoke Slim a également remporté le Gold Award pour son design simple qui se marie bien avec l’espace de vie environnant. Le concept Bespoke, qui propose des produits personnalisés pour s’adapter aux modes de vie et aux goûts, a été appliqué au produit, améliorant l’expérience tout au long du processus de nettoyage, du stockage du produit au vidage de la poussière.

Total de 71 récompenses, du produit à la conception UX, y compris la télévision, l’électroménager et les smartphones

Avec ses conceptions reconnues dans toutes les catégories au iF Design Award 2022, y compris le produit et l’interface utilisateur (UI), Samsung Electronics a remporté le plus grand nombre de récompenses, totalisant 71.

En plus des trois Gold Awards, le Neo QLED 8K, le réfrigérateur à porte française sur mesure et les Galaxy Buds2 ont également remporté des prix dans la catégorie Produit.

Le One UI 4, nouvelle interface des smartphones Galaxy qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils, et le Galaxy Upcycling at Home, qui permet aux utilisateurs de construire une maison intelligente en recyclant les Samartphones Samsung Galaxy inutilisés en appareils IoT domestiques ont également été reconnus pour l’excellence du design.

Tekiano avec communiqué