Les étudiantes de l’Institut supérieur de la mode de Monastir récompensées par le MACAM Tunis

Trois collections de vêtements professionnels ont été récompensées à l’issue d’un concours de stylisme-modélisme, organisé sous forme de défilé de mode par le MACAM Tunis en partenariat avec l’Institut Supérieur de la Mode-Université de Monastir, destiné aux étudiantes de la 2ème année mastère design de mode, pour déterminer la meilleure collection qui sera adoptée pour les tenues vestimentaires du personnel du musée.

La collection “Lignes de démarcation” par Roua Hamila et Karima Dawahi a reçu le premier prix du jury. Le deuxième prix a été décerné à la collection “Calligraphie” par Tayssir Abbes et Eya Massoud, alors que le troisième prix a été attribué à la collection “Déconstruction” par Sammar Gaaloul et Maryem Jmour.

A noter que six collections ont été présentées durant la soirée du samedi 16 avril 2022, et toutes les participantes au concours ont reçu des récompenses individuelles.

Par ailleurs, et dans le cadre d’une convention avec l’Institut de la mode de Monastir, le design de la collection gagnante “Lignes de démarcation” par Roua Hamila et Karima Dawahi sera officiellement adopté par le MACAM Tunis, dans le cadre d’une convention, pour la fabrication des tenues vestimentaires de son personnel. Les deux stylistes lauréates ont reçu, par ailleurs, un trophée ainsi qu’une récompense financière de mille dinars.

Le concours a été précédé d’un défilé de mode de la marque Harem (invitée d’honneur), lors d’une cérémonie animée par la journaliste Nadra Attia. Le jury est composé de Mohamed Guiga (artiste et universitaire, directeur de l’Institut des Beaux-Arts de Tunis), Ahmed Anis Kraiem (artiste et universitaire, Institut Supérieur de la mode de Monastir), Rafika Abid (femme d’affaires en textile et habillement), Khaoula Khalsi (journaliste et animatrice radio), Fahmi Chaari (créateur de mode pour hommes), Fatma Ben Abdallah (créatrice de mode), Kadar Nefla (experte en communication, MACAM Tunis).

Tekiano avec communiqué