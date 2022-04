OPPO partenaire premium du tournoi Roland-Garros pour 2022 et 2023

La Fédération Française de Tennis (FFT) et le leader mondial de la technologie : OPPO, Partenaire Premium de Roland-Garros depuis 2019, viennent d’annoncer le renouvellement de leur accord de partenariat pour les deux prochaines éditions du tournoi en 2022 et 2023.

« La FFT est ravie de renouveler cet accord avec OPPO, un partenaire fidèle avec qui nous partageons une volonté d’innovation. Cette collaboration avec une marque internationale renforce notre stratégie d’accroissement du rayonnement de Roland-Garros dans le monde », a annoncé Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis.

Cette collaboration entre le Grand Chelem parisien et OPPO est centrée sur l’innovation et la technologie. Roland-Garros et OPPO partagent les mêmes valeurs et visent à se réinventer en permanence afin d’offrir une expérience utilisateur optimale.

OPPO a récemment lancé une nouvelle proposition de marque, “Inspiration Ahead”, qui affirme cette ambition et s’inscrit dans la nouvelle signature du tournoi de Roland-Garros : “Move the lines, with style”.

« Inspiration Ahead signifie faire preuve de confiance et d’équilibre lorsque nous avançons. Cela nous encourage à rester résolus et gracieux, à braver la tempête et à briser la stagnation. Participer à des événements sportifs est fantastique pour OPPO afin de transmettre l’esprit d’inspiration mutuelle et de communiquer l’expérience d’innovation technologique d’OPPO à nos utilisateurs mondiaux », a annoncé William Liu, président du marketing mondial d’OPPO.

OPPO, en tant que partenaire premium pour la 4e année consécutive, espère apporter l’inspiration du tennis avec sa technologie d’imagerie unique pour observer, capturer et participer à ces précieux esprits sur le terrain. Elle souhaite aussi inspirer les fans de tennis à toujours être confiants et à devenir meilleurs tout en faisant face aux obstacles et aux adversités.

Lors du Grand Chelem parisien, Roland-Garros, qui aura lieu du 16 mai au 05 juin 2022, découvrez comment la magie d’un milliard de couleurs d’OPPO pourra apporter un nouveau regard sur le sport.

OPPO bénéficiera d’une large visibilité sur les courts principaux du stade et proposera aussi la « Galerie Photo RG x OPPO », une exposition digitale de photos prises exclusivement avec le tout dernier appareil flagship d’OPPO : le Find X5 Pro, dévoilant ainsi son immense potentiel en termes de qualité d’images.

Ces photos s’afficheront également pendant Roland-Garros afin de permettre aux spectateurs du tournoi de les découvrir dans le stade. Cette année encore, la marque de smartphone parrainera chaque jour le « Shot of the Day », vidéo du plus beau coup ou du plus bel échange de la journée qui sera publié sur les différentes plateformes digitales du tournoi.

communiqué