Des parents d’étudiants tunisiens rentrés d’Ukraine appellent à les intégrer dans des universités tunisiennes

Des parents d’étudiants tunisiens rentrés d’Ukraine ont appelé le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à trouver des solutions permettant l’intégration de leur enfants, ayant interrompu leurs études à cause de la guerre, au sein des universités tunisiennes.

les promesses faites par le ministère de l’enseignement supérieur et les ambassades tunisiennes à l’étranger chargées du dossier des étudiants ayant été évacués d’Ukraine à cause de la guerre “sont insuffisantes et incertaines”, notamment en ce qui concerne l’inscription des étudiants dans les universités européennes et Russes ou la création d’une plateforme de suivi de la situation des étudiants tunisiens.

Mohamed Harrabi porte parole des parents d’étudiants, a déclaré que les solutions proposées par les autorités tunisiennes ne sont pas satisfaisantes, soulignant que les parents revendiquent l’intégration de leur enfants au sein des universités tunisiennes.

Le nombre d’étudiants inscrits dans les universités d’Ukraine s’élève à 947 dont 450 sont rentrés en Tunisie alors que les autres étudiants ont rejoint l’Europe.

Les parents d’étudiants ont également sollicité une audience auprès du président de la république afin de trouver une solution adéquate qui répond aux attentes des étudiants.

