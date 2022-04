Mois du Patrimoine 2022 : La 31e édition lancée du 18 avril au 18 mai à Oudhna et Tunis (vidéos)

Le lancement de la 31ème édition du Mois du patrimoine en Tunisie, qui se tient du 18 avril au 18 mai 2022, s’est fait dans le site archéologique de Oudhna et à la cité de la culture de Tunis. Le Mois du patrimoine 2022 renoue avec le public pour une édition en présentiel placée sous le thème “Le costume traditionnel : une identité nationale et une spécificité régionale”, après deux éditions virtuelles imposées par la pandémie du Coronavirus.

Cette année, le Mois du patrimoine célèbre le costume traditionnel national Tunisie comme étant un élément du patrimoine immatériel qui témoigne de l’identité culturelle nationale et l’enracinement de l’homme dans son environnement local.

Le démarrage du Mois du Patrimoine s’est fait dans la matinée du lundi 18 avril 2022 au site archéologique d’Oudhna, à Ben Arous qui a abrité une cérémonie officielle en présence de la ministre des Affaires Culturelles et du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Bellhassine.

Le Site d’Oudhna correspond à l’antique cité d’Uthina qui est une ville d’origine préromaine. La fondation de la colonie romaine est située vers 27 av. J.-C. quand des vétérans de la XIIIe Légion ont été installés dans cet endroit, à environ 40 km au sud de la capitale Carthage, sur la voie reliant la capitale à la ville de Thuburbo Maius.

Le site a accueilli une foire de costumes traditionnels conçus par des artisanes et une exposition de costumes traditionnels dont les composantes sont prêtées par le Centre des arts, de la culture et des lettres, Ksar Saïd.

Un nouvel espace ultra équipé, avec toutes les commodités nécessaires, dédié aux différentes manifestations organisées sur le site d’Oudhna qui est situé à environ trente kilomètres au sud-ouest de Tunis a été inaugurée à l’occasion.

L’inauguration officielle du Mois du patrimoine 2022, s’est faite par la suite dans la soirée du lundi à la à la Cité de la culture Chedli Klibi avec une projection d’images des principaux sites historiques et archéologiques tunisiens sur du mapping vidéo en 3D au rythme d’un défilé de costumes traditionnels.

Ce défilé est consitué de plusieurs créations du styliste tunisien Sofien Ben Gamra, inspirées du patrimoine avec une touche de modernité. Il est organisé par le Centre international de l’Economie culturelle numérique de Tunis (TICDCE) en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis. Des mannequins ont défilé dans des costumes représentant des styles vestimentaires variés, urbain et paysan de différentes régions.

Le mapping a mis en valeur les principaux sites historiques et archéologiques de Tunisie sur un fond sonore de musique traditionnelle accompagnant en parfaite harmonie le défilé. Vidéo :

La ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a mis l’accent sur l’importance du costume traditionnel dans la sauvegarde de la mémoire collective et en tant qu’élément du patrimoine immatériel. La ministre a annoncé à l’occasion, la désignation du mannequin et actrice Mariem Boukadida, ambassadrice du costume traditionnel tunisien à l’étranger.

Le Mois du patrimoine constitue une occasion pour valoriser le riche patrimoine matériel à travers des manifestations organisées sur des sites historiques. Après l’ouverture de la manifestation à Oudhna, le Musée de Douz, à Kébili, au Sud de la Tunisie abritera la cérémonie de clôture, prévue mercredi 18 mai 2022.

La manifestation le mois du patrimoine est organisée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC). Son démarrage coïncide avec la célébration de la “Journée mondiale des monuments” (le 18 avril) et des sites alors que la clôture coïncide avec la “Journée internationale des musées” (le 18 mai).

