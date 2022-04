Une hausse des températures est attendues mardi 19 avril 2022, avec des maximales comprises entre 22 et 27 °C au nord et dans les hauteurs et entre 27 et 32 °C dans le reste des régions de la Tunisie.

Ciel peu nuageux à partiellement voilé sur la plupart des régions. Vent fort attendu l’après-midi prés des côtes. Mer agitée à très agitée.