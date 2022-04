La gamme Galaxy A 2022 disponible en Tunisie: Choisissez le smartphone qui vous convient

Samsung Tunisie a lancé les différents modèles de la nouvelle série de la gamme Galaxy A avec la mise en vente des smartphones A03, A23, A33, A53 et très bientôt le A73. Ce lancement s’effectue peu après la mise sur le marché de la gamme premium Galaxy S22.

La série des Galaxy A est la gamme de smartphones la plus populaire de Samsung Electronics. Avec ces derniers arrivants, le leader mondial fait en sorte de rendre l’expérience mobile de Galaxy plus facile que jamais et à un prix avantageux.

La gamme Galaxy A 2022 a tout pour plaire avec un rapport qualité-prix séduisant. Il s’agit d’une technologie haute gamme accessible à tous. Cette gamme se destine principalement aux jeunes, aux utilisateurs de réseaux sociaux et amateurs de selfies.

Le Samsung Galaxy A emprunte plusieurs caractéristiques de conception de la gamme Galaxy S notamment des écrans complets et des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran dans certains modèles. Elle est à l’origine de la démocratisation des innovations Galaxy, qui permettent aux utilisateurs de créer, de se connecter et de se dépasser.

La nouvelle gamme Galaxy A répond à l’engagement de Samsung Galaxy pour la planète en intégrant des matériaux recyclés dans ses produits. Les tiroirs à carte SIM et les touches de volume/d’alimentation extérieures de certaines gammes Galaxy A sont constitués de matériaux recyclés.

Samsung Galaxy A03

Le Galaxy A03 est un appareil qui allie ergonomie et esthétisme, il combine des courbes douces et un panneau arrière texturé pour une prise en main optimale. Son grand écran lisse Infinity-V de 6,5 pouces vous permet de profiter pleinement de vos vidéos. Grâce à son appareil photo principal de 8 MP et la technique HD+, tous vos contenus sont incroyablement beaux : détaillés, clairs et nets. Le Galaxy A03 Core est doté d’un processeur octa-core avec jusqu’à 2 Go de RAM pour des performances rapides et efficaces. Sa batterie de 5 000 Mah vous permettra de bénéficier d’une autonomie sans faille pendant des heures.

Samsung Galaxy A 13

Les Galaxy A13 est équipé d’un écran TFT de 6,6 pouces, actuellement le plus grand écran de la gamme des Galaxy A. Vous pouvez ainsi regarder vos contenus préférés avec plus de détails, plus de pixels et plus des visuels riches en couleurs. L’appareil est également équipé d’une batterie de 5000mAh et d’une capacité de charge rapide de 15W. Grâce à l’économie d’énergie adaptative, vous pouvez tenir toute la journée. Grâce à l’objectif haute résolution de 50 Mpx du Galaxy A13, vous pouvez prendre des photos détaillées et éclatantes à tout moment et en tout lieu. Le capteur JN1 garantit des performances améliorées de l’appareil photo. Grâce à de nombreuses fonctions d’intelligence artificielle, telles que le Single Take, vous êtes assuré de prendre de superbes photos et vidéos.

Samsung Galaxy A 23

L’écran TFT en V de 6,6 pouces du Galaxy A23 vous offre l’espace optimal pour voir et faire plus de choses. Grâce à la technologie FHD+ et à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le contenu affiché est plus net et fluide. La conception Ambient Edge du Galaxy A23 intègre l’appareil photo au boîtier de manière transparente avec des courbes simples mais raffinées. Avec le stabilisateur optique, le Galaxy A23 enregistre vos vidéos plus facilement et capture des détails précis même par faible luminosité. Grâce à la superbe qualité de son appareil photo principal 50 MP et son ultra grand-angle de 5 PM, immortalisez tous vos instants inoubliables, personnalisez vos mises au point avec le capteur de profondeur de champ et focalisez-vous sur les détails avec l’objectif macro de 2 MP. La batterie de 5 000 mAh vous procure une grande autonomie et permet également de continuer à faire ce que vous faites pendant des heures.

Fin et symétrique, le Galaxy A23 est disponible en Noir, Blanc, Bleu et Pêche.

Samsung Galaxy A53 et Galaxy A33

Les Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G offrent une expérience photo avancée, avec les puissantes fonctions étrennées sur la gamme Galaxy S. La configuration à quatre caméras du Galaxy A53 5G comprend un appareil photo OIS de 64 MP doté de la technologie VDIS, gage de photos toujours nettes et stables et d’un appareil photo frontal de 32 MP pour réaliser les meilleurs selfies et des appels vidéo de haute qualité. Le Galaxy A53 5G vous promet une expérience résolument immersive avec son grand écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy A33 5G, quant à lui est pourvu d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La nouvelle gamme Galaxy A dispose d’une autonomie de plus d’une journée et d’un système de recharge ultra-rapide de 25 W, de quoi visionner, streamer et naviguer encore plus longtemps. Avec son nouveau processeur 5nm et son appareil photo innovant doté de l’intelligence artificielle, les images et vidéos sont remarquables même dans des conditions de faible luminosité.

Les Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G sont dotés du verre Corning® Gorilla® Glass 5 et d’une résistance à l’eau et à la poussière IP67.

Autres nouveautés, le mode portrait amélioré restitue la profondeur et les contours du sujet avec plus de précision et le mode Fun vous permet d’ajouter facilement des filtres et des effets ludiques à vos photos. Avec Photo Remaster, vous pouvez donner une nouvelle vie à vos vieilles photos de mauvaise qualité. La fonction Object Eraser supprime les photobombs gênantes en arrière-plan.

Les Galaxy A53 5G et A33 5G dialoguent en toute transparence avec les autres appareils Galaxy pour une expérience complète de l’écosystème Galaxy connecté. Avec Link to Windows, vous pouvez aussi facilement connecter les nouveaux Galaxy A à un PC Windows pour transférer des fichiers ou même répondre à des appels ou des SMS.

Samsung Galaxy A73

Le Galaxy A73 est doté d’un écran Super AMOLED+ Infinity-O de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le boîtier, certifié IP67. Le Galaxy A73 abandonne la caméra zoom pour l’enregistrement vidéo 8K. Il est équipé d’un capteur primaire de 108 MP, les autres capteurs comprennent un ultra-largeur de 12 Mpx, une profondeur de 5 MP et une macro de 5 MP. Une caméra selfie de 32MP est également présente. Une batterie de 5 000 mAh alimente l’appareil et prend en charge la charge rapide de 25W. Le Galaxy A73 sera disponible avec 6/8GB de RAM et 128/256GB de stockage. Il y a un emplacement pour carte microSD pour une extension externe jusqu’à 1 To.

Disponibilité

Les différents modèles de la série Samsung Galaxy A sont actuellement disponibles en plusieurs couleurs selon votre choix, dans tous les points de vente de Samsung en Tunisie.

Pour plus d’informations, visitez le site : https://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-a/galaxy-a53-5g-awesome-black-128gb-sm-a536ezkgmwd/