Tunisie – Météo : Ciel nuageux sur la plupart des régions et températures en hausse

Le ciel sera nuageux mercredi 20 avril 2022 sur la plupart des régions Tunisiennes. Les nuages deviendront plus denses en fin de journée sur le nord et les régions ouest avec des pluies éparses et temporairement orageuses, la nuit.

Un vent de secteur sud fort de 40 à 60 km/h soufflera prés des côtes, sur les hauteurs et le sud avec des phénomènes locaux de sable. Le vent sera faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste des régions puis de secteur Est sur le nord, relativement fort en fin de journée.

La Mer sera très agitée.

Les températures seront en hausse et les maximales varieront entre 24 et 28 °C dans l’extrême nord-ouest et le Cap Bon et entre 31 et 36 °C dans le reste des régions avec un vent de sirocco localement.