Tunisia Digital Summit 2022: 6ème édition les 22 et 23 juin en mode hybride

La sixième édition de Tunisia Digital Summit se tiendra, les 22 et 23 juin 2022 à Tunis en mode hybride, sous le thème ” Maturité digitale : innovation, données et automatisations des processus “. Dédiée à la transformation digitale et aux technologies émergentes en Tunisie, cette conférence veut répondre à la nécessité pressante d’être en phase avec les nouveautés des technologies de rupture qui révolutionnent la vie des citoyens, les entreprises ainsi que les divers secteurs économiques.

Cette conférence dédié au digital rassemblera des experts internationaux et nationaux avec les principaux acteurs du numérique, plus de 250 participants vont échanger et discuter des enjeux de plus en plus importants de la Transformation numérique.

L’inscription à Tunisia Digital Summit est ouverte. Il faut pour cela remplir le formulaire en ligne: TDS 2022, Tunisia Digital Summit 6ème édition hybride – 22 et 23 juin 2022.

Pour plus d’informations, consultez le site digitalsummit.tn