Google célèbre le Jour de la Terre à travers un Doodle qui expose le changement climatique

Le doodle du jour célèbre le Jour de la Terre 2022 ou “Earth Day” , coïncidant avec le 22 avril de chaque année. Il se présente sous forme d’un doodle animé exposant les effets du changement climatique sur notre planète par le biais d’images réelles en timelapse issues de Google Earth et d’autres sources.

Les internautes pourront remarquer sur ce doodle de Google, la retraite du glacier au sommet du mont Kilimandjaro en Tanzanie, la retraite du glacier à l’île immense du Groenland qui est un territoire danois autonome, le blanchissement des coraux sur Lizard Island en Australie ou encore la destruction des forêts à cause de la hausse des températures et de la sécheresse sévère en Allemagne.. Doodle Earth Day 2022:

Google propose dans ce sens, de consulter la plateforme qui explique comment Google Earth accompagne la lutte contre le changement climatique et comment Timelapse est utilisé conjointement à d’autres programmes et technologies pour permettre à chacun d’entre nous d’agir contre le changement climatique à l’échelle de nos villes, de nos océans et de nos forêts.

Le Jour de la Terre 2022 vise à sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés notre planète malmenée.

— Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) February 2, 2022



Les écosystèmes soutiennent toute la vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète, et ses habitants, sont en bonne santé. #Ensemble, nous devons prévenir, stopper et inverser leur dégradation. rappelle l’ONU dans un tweet et ajoute:

Nous n’avons qu’une seule planète Terre . Préservons-la!

S.B.