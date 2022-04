Match Espérance de Tunis vs ES Sétifienne: où regarder les 1/4 de finale de la ligue des champions?

L’Espérance de Tunis s’oppose à Entente Sportive Sétifienne vendredi 22 avril 2022 dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique. Le match Espérance de Tunis vs ES Sétifienne se joue à partir de 22h au stade de Radès.

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Radhi Jaidi a assuré que ses joueurs sont conscients de l’importance de l’enjeu et de la responsabilité qui leur est dévolue, soulignant leur détermination à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique.

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunis vs ES Sétifienne en direct live du vendredi 22 avril sur la Watania 1 terrestre et beinsports ar 3. Le streaming du match Espérance de Tunis vs ES Sétifienne est accessible sur le site de beinconnect.