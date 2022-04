Meta célèbre la tunisienne Ameni Esseibi figurant dans le ebook des 30 femmes de la région MENA

Meta MENA lance #SheCreates 2.0, une plateforme dédiée à la célébration des femmes à travers la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en mettant en lumière leurs succès en matière de développement des communautés, d’entreprenariat et de développement des affaires.

En lançant la 2ème édition de l’ebook #SheCreates, Meta célèbre 30 femmes de la région qui ont provoqué des changements significatifs, brisé les barrières et les préjugés, et inspiré les autres par leur leadership, et ce dans les industries technologiques et médiatiques de la région MENAT.

Parmi les noms figurant dans l’édition de 2022, citons Lama Jammal – propriétaire de Mamalu Kitchen (Émirats Arabes Unis), Sarah Seklani – propriétaire de Laila’s Candy Cart (Émirats Arabes Unis), Mina Al-Oraibi – journaliste irako-britannique, rédactrice en chef de The National (Irak). Ameni Esseibi – premier mannequin tunisienne grande taille du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – âgée de 23 ans figure dans ce classement:

On trouve aussi Dalia Dogmoch Soubra – auteur et entrepreneuse germano-syrienne spécialisée dans l’alimentation (Syrie), Rania Hammad – créatrice de mode égypto-britannique (Égypte), Manal Rostom, marathonienne égyptienne (Égypte), Farah Nabulsi- cinéaste palestino-britannique nommée aux Oscars et primée aux BAFTA (Palestine), Nadine Samra – directrice commerciale de “Weyyak” (Jordanie), Mona Abou Hana – directrice des ressources humaines de PwC pour la région EMEA et le Moyen-Orient (Liban), entre autres…

Tout au long de l’ebook, qui est disponible en anglais, des femmes leaders ont partagé leurs expériences professionnelles, leurs épreuves et leurs précieux conseils à celles qui souhaitent suivre leurs traces. Grâce à #SheCreates 2.0, Meta met en évidence le pouvoir des relations enrichissantes nouées sur ses plateformes, puisque les femmes ont uni leurs forces au sein de la famille d’applications Meta pour se soutenir et s’encourager mutuellement.

Le livre a été conçu par Nourane Owais, illustratrice, photographe, styliste d’intérieur et fondatrice de l’agence créative Regiggers et des studios Courtyard 66 au Caire, en Égypte.

Lien pour télécharger un exemplaire du ebook gratuit #Shecreates

