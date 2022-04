Nouvelair : 80 vols hebdomadaires vers la France et la Belgique

Nouvelair annonce l’intensification de son offre sur la France et la Belgique pour la saison estivale 2022.

Plus de 80 fréquences vers la France et la Belgique

La compagnie assurera 76 fréquences par semaine vers 8 villes françaises (Paris, Nantes, Lille, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et Strasbourg) et 5 autres fréquences vers la Belgique.

Les nouvelles liaisons viennent étoffer le programme régulier de la compagnie sur la France et la Belgique pour offrir encore plus de choix et de souplesse à ses voyageurs.

Le programme des vols est comme suit :

Il est à noter que Nouvelair opère déjà des vols hebdomadaires vers 7 villes Allemandes à partir des aéroports de Monastir et Djerba.

A compter du 29 mars 2022, la compagnie a repris ses dessertes vers Londres Gatwick. A partir du mois de mai, Nouvelair ajoutera Genève et Manchester à son réseau.

Les voyageurs peuvent réserver leurs billets d’avion sur le site de la compagnie www.nouvelair.com, l’application mobile, le réseau d’agences Nouvelair, l’une des agences de voyages agréées ou contacter le Call Center au (+216)70.020.920.

À propos de Nouvelair …

Nouvelair a été fondée en 1989. Première compagnie aérienne privée en Tunisie.

En Tunisie, Nouvelair opère depuis 4 villes à savoir Tunis, Enfidha, Monastir et Djerba. La compagnie a été élue Meilleur Service Client pour l’année 2020 , 2021 et 2022.