OPPO utilise la technologie pour la protection de la nature et annonce ses actions vertes

En tant qu’entreprise technologique mondiale, qui s’efforce d’améliorer la vie grâce à l’innovation, OPPO accorde une priorité à sa responsabilité citoyenne, en adoptant un engagement à long terme en faveur de la durabilité.

De l’exploitation propre et la conception de produits écologiques à la sensibilisation du public aux problèmes de durabilité, OPPO utilise continuellement sa technologie et la puissance de sa marque pour promouvoir un avenir plus vert pour notre planète.

Ainsi Oppo marque sa participation cette année aussi à la célébration du jour de la Terre, coincidant avec le 22 avril de chaque année et qui est consacrée à la sensibilisation à la nécessité de protéger l’environnement de notre planète.

Réduire les déchets plastiques et développer des produits plus verts

Aujourd’hui, les déchets plastiques suscitent une grande préoccupation, vu la pollution qu’elle engendre. Selon les données du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans nos océans chaque année. Les déchets plastiques qui n’ont pas été correctement éliminés finissent souvent par polluer le sol et l’eau et impactent le corps humain à travers la nourriture que nous mangeons. Les microplastiques représentent un vrai danger caché pour notre santé.

Pour réduire la quantité de plastique utilisée dans ses emballages, OPPO a adopté les principes d’emballage vert «3R+1D» internationalement reconnus, en mettant l’accent sur la réduction, la recyclabilité, la réutilisation et la dégradabilité. Grâce à cette approche, OPPO a réussi à réduire de 95% la quantité de plastique utilisée dans ses emballages en Europe depuis 2019, tout en utilisant des matériaux contenant de l’acide polylactique biodégradable pour remplacer l’utilisation des plastiques traditionnels.

Lancé début de cette année, L’OPPO 5G CPE T2 est fabriqué en partie à partir de PCR (plastique recyclé post-consommation) dérivé de produits de consommation.

Réduire la consommation de papier et réutiliser les déchets

Les forêts abritent de nombreuses ressources naturelles dont les humains dépendent pour survivre. Cependant, en raison d’une déforestation excessive, la forêt amazonienne a perdu 17% de sa superficie au cours des 50 dernières années. La déforestation et la réduction des terres forestières est une menace directe pour la biodiversité sur terre, ainsi qu’un accélérateur reconnu du réchauffement climatique.

Pour réduire sa consommation de fibres de bois, OPPO utilise autant que possible des matériaux recyclés. Par exemple, en Europe, l’emballage de la série OPPO Find X5 est composé d’environ 45% de fibres recyclées. Cette fibre provient de papier recyclé ou d’autres déchets organiques, comme la canne à sucre et le bambou.

Augmenter les cycles de vie des produits et réutiliser les déchets électroniques

Le volume de déchets électroniques générés dans le monde a augmenté de 21% au cours des 5 dernières années, ce qui en fait la catégorie de déchets ménagers qui connaît la croissance la plus rapide. Malgré cela, seulement 17,4% des déchets électroniques sont recyclés. Reconnaissant la menace à long terme, OPPO rend ses produits plus durables. Elle a également mis en place des programmes de recyclage des produits électroniques usagés afin de minimiser l’impact négatif sur l’environnement.

Par exemple, la dernière série Find X5 est équipée d’une technologie OPPO ‘‘Battery Health Engine’’, qui aide les batteries du smartphone à conserver plus de 80% de leur capacité d’origine après jusqu’à 1 600 cycles de charge complète, et ce à l’aide de la charge rapide SuperVOOC 80W d’OPPO. C’est plus du double de la moyenne de l’industrie. Chaque batterie peut être ainsi utilisée plus longtemps, plutôt que d’être jetée.

À ce jour, OPPO a déjà mis en place des programmes de recyclage et a proposé un service d’échanges dans différents pays. En Chine, OPPO a collecté plus de 1,2 million de téléphones portables en 2021 grâce à son programme de recyclage, soit une quantité égale à plus de 216 tonnes de déchets électroniques.

OPPO contribue également à promouvoir le recyclage des déchets de produits électroniques grâce à ses partenariats industriels et ONG. En Europe, OPPO fournit un soutien financier aux systèmes locaux de recyclage et s’associe à des organisations professionnelles tierces pour mettre en œuvre un programme de recyclage des déchets électroniques. En Australie, OPPO a travaillé avec la Taronga Conservation Society pour appeler le public à recycler correctement ses déchets de produits électroniques et à réduire leur quantité qui finit dans les décharges.

OPPO a également été l’un des premiers fabricants de smartphones à rejoindre le système d’étiquetage Eco Rating, un programme créé par un certain nombre d’opérateurs de premier plan en Europe pour évaluer les performances environnementales des téléphones mobiles tout au long de leur cycle de vie. Grâce à sa participation au programme, OPPO travaille avec d’autres acteurs du secteur pour favoriser une transformation durable.

Établir des partenariats pour promouvoir la durabilité grâce à la technologie

OPPO propose non seulement des solutions aux problèmes environnementaux et de durabilité grâce à sa propre technologie, mais s’associe également à des ONG pour recruter des personnes du monde entier afin d’aider à résoudre ces problèmes.

En Italie, OPPO s’est associée à une ONG locale, Free Plastic Odv Onlus, pour organiser des activités de collecte de déchets plastiques dans 5 villes en 2021. Avec l’aide de plus de 1 000 bénévoles, plus de 10 tonnes de déchets plastiques ont été recyclés grâce au programme.

En Australie, OPPO s’est également associée à la Reef Restoration Foundation (RRF), en utilisant l’application AR pour sensibiliser à la crise environnementale de la Grande Barrière de Corail et en appelant le public à agir. En 2021, OPPO a également fait don de plus de 52 000 $ pour aider RRF à réaliser sa mission de produire 1 000 000 de nouveaux coraux sur la Grande Barrière de Corail d’ici 2026.

La protection de nos environnements naturels et de la biodiversité sur cette terre est un problème trop important pour être ignoré. Avec jusqu’à 1 million d’espèces actuellement menacées d’extinction, OPPO espère utiliser la technologie pour aider à préserver la couleur et la beauté que ces espèces ajoutent à la nature. Pour une deuxième année consécutive, la campagne Endangered Colors d’OPPO avec National Geographic utilise de belles images d’animaux en voie de disparition et à risque pour inspirer plus de gens à préserver la biodiversité de la planète. La campagne comprend également un soutien à National Geographic Society et à ses efforts de conservation de la faune.

La protection de la Terre est une responsabilité partagée. OPPO pense que grâce au progrès technologique et à l’action collective de tous, nous pouvons contribuer à protéger les environnements naturels de la Terre. En ce Jour de la Terre, rejoignez OPPO alors que nous travaillons vers un avenir plus vert en commençant par nos propres actions individuelles.

Tekiano avec communiqué