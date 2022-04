Ramadan 2022 – HAICA : La plupart des chaines n’ont pas respecté le temps publicitaire

La plupart des chaînes de télévision et des radios, et en particulier celles qui ont consacré un espace important à la publicité, n’ont pas respecté la règle des 15 minutes minimales de contenu médiatique (émission, série, feuilleton…) entre deux plages publicitaires, durant la première semaine du mois de Ramadan, indique la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Le monitoring a porté sur 5 chaînes de télévision et 4 radios, à savoir : al-Wataniya 1, Tounesna, Attessia, al-Hiwar, Carthage+, Mosaïque FM, IFM, Diwan FM et la Radio nationale, et ce du 2 au 8 avril 2022, précise le rapport de la HAICA publié vendredi.

La réglementation visuelle et les règles de base de la publicité sont principalement organisées par l’arrêté n°2018-1 du 15 février 2018, relatif à la publication dans la communication audiovisuelle.

Le monitoring sonde le degré de respect d’un ensemble de règles et de normes, dont la plus importante etant que la durée de diffusion des flashs publicitaires ne doit pas excéder 14 minutes par heure (durant le mois de Ramadan), la durée d’une pause publicitaire 5 minutes, et la durée du contenu médiatique entrecoupé de pauses publicitaires ne doit pas être inférieure à 15 minutes.