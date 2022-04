Zakat Al Fitr 2022: Possibilité de la verser par SMS à l’association Villages d’enfants SOS

L’association tunisienne des Villages d’enfants SOS pourra recevoir la zakat al fitr 2022. La présidence de la république tunisienne a autorisé les villages SOS de Tunisie de collecter la Zakat Al Fitr 2022 et des dons à travers les SMS.

L’association précise que le prix du SMS, à envoyer au 85510 pour la Zakat Al Fitr 2022, est fixé à 2 dinars (sans taxe) pour tous les abonnés des opérateurs de téléphonie Orange, Tunisie Télécom ou Ooredoo.

La campagne de collecte de dons par SMS au profit des SOS villages d’Enfants Tunisie se poursuit pendant trois mois.

Les fonds collectés serviront à couvrir les besoins quotidiens des enfants dans les quatre villages SOS Tunisie (Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda) et à financer le programme de soutien aux familles pour améliorer l’encadrement de ces enfants menacés et leur offrir la possibilité de vivre l’Aid al Fitr 2022 un peu comme les autres enfants de Tunisie.

Il est à rappeler que le budget des villages SOS Tunisie, qui prennent en charge 2300 enfants dans les différents centres de la république, est basé essentiellement sur les dons et la contribution de l’Etat à hauteur de 20%.

