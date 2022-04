Gabès Cinéma Fen 2022: Films en compétition et grandes lignes de la 4e édition du 06 au 12 mai

Gabes Cinema Fen revient pour une quatrième édition du 6 au 12 mai 2022. Ce festival du sud de la Tunisie allie cinéma et nouvelles technologies. Il propose des catégories compétitives avec des long-métrages et des courts-métrages qui vont concourir pour remporter les prix des meilleurs films en plus de plusieurs sections parallèles liées notamment aux problématiques environnementales, l’art vidéo et la réalité virtuelle.

Films en compétition officielle de Gabes Cinema Fen 2022

Dans sa 4ème édition, le festival GABES CINEMA FEN a sélectionné 10 films pour la compétition officielle longs métrages. La compétition officielle est une compétition de films exclusivement réservée au cinéma arabe; c’est un choix délibéré et assumé qui défend un cinéma d’auteur, alternatif, questionnant les problématiques de la région, son identité, l’image qu’il donne et l’image qu’on lui attribue, lit-on dans la présentation du festival. Au programme 10 longs métrages et 11 courts métrages en provenance des 4 continents.

Film en compétition officielle catégorie longs-métrages:

Films en compétition officielle catégorie courts-métrages:

Section réalité virtuelle: Des films VR dans un VR Corner à découvrir

Concernant la section réalité virtuelle Mohamed Arbi Soualhia explique que la section VR créé un pont entre le cinéma, l’image, le son et les nouvelles technologies. La technologie simule la présence physique du spectateur dans un environnement généré par des logiciels et qui par là même œuvre à une immersion totale du spectateur dans le film.

Les films VR offrent des univers sensibles, qui peuvent emprunter les modes d’expression du CINÉMA et de l’ART VIDÉO. Pour les découvrir, un VR CORNER est proposé, offrant au public du festival une sélection internationale de films VR.

En tout, 9 films seront présentés dont deux films pour le jeune public et deux en réalité augmentée.

Sections parallèles de Gabès Cinéma Fen 2022

La section cinéma du monde propose 9 films de cinéma d’auteurs qui nous viennent de différents pays : l’Egypte, Les Etats Unis, la France, l’Italie et l’Allemagne. Durant le week-end, des projections de films d’animation et de fiction destinées aux enfants sont au rdv en plus d’une performance en dialecte tunisien jouée par Mohamed Grayaa et suivies de débats.

Une rétrospective spéciale consacrée au cinéaste libanais “Ghassen Salhab” est prévue à travers la projection et l’analyse de l’ensemble de sa filmographie. Dans la section Promesses des films prometteurs et inspirants pour le jeune public et réalisés par des jeunes débutants sont programmés. Des films seront projeté dans le cadre de la rubrique ‘Ciné-Terre’ qui vise à sensibiliser le public aux problématiques écologiques et à explorer à travers les films et dans le débat des voies de sortie de la crise environnementale sévère que connaît la région de Gabès qui héberge notre festival.

La marraine du festival Hend Sabry propose au public du festival un moment privilégié en l’invitant à la redécouverte de deux films fondateurs du cinéma arabe. Dans “Ta3ala_Chouf” avec Hend Sabry seront projeté les films “La terre” de Youssef Chahine et “Al Bidaya” de Salah Abu Seif.

Bande-annonce Gabes cinema Fen 2022

GCFEN hors les murs: Section Art-vidéo à EL Kazma et K-OFF

Sous la direction artistique de l’artiste Malek Gnaoui, El Kazma a vocation à être un poste d’observation de la création contemporaine, une fenêtre ouverte sur l’art vidéo, une carte blanche à des curators, sans orientation précise ni thématique prédéfinie.

Dirigé par l’homme de théâtre et plasticien libanais Rabih Mroué, cette section interroge “La vie sans images” à travers 14 œuvres de 12 artistes visuels venus de 8 pays différents. La section “Art Vidéo” comprend aussi une master-class portant sur les techniques du vidéo clip et une performance musicale “Satour-NE” de “Nuri” et Al Issaouia, une immersion entre chants soufis et l’enthousiasme des rythmes électroniques.

Le “K-OFF”, sous la direction de la commissaire tunisienne Kenza Jammeli, continue de soutenir les artistes tunisiens émergents.

Exposition sur l’histoire du football à Gabès et un hackathon VR

Gabès cinéma Fen tient à chaque fois à impliquer les riverains et les étudiants de la région. Cette année un “Hackathon” de réalité virtuelle est ouvert aux étudiants de l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers de Gabès (ISAM Gabès).

De plus, une exposition sur l’histoire du football à Gabès sera mise au point afin de proposer au public la possibilité de découvrir des éléments d’archives. D’ailleurs, le festival a lancé un appel pour les amateurs de foot de Gabès ou d’ailleurs ayant des archives (photos, vidéos, chansons, textes, articles de presse, souvenirs, casquettes, drapeaux, banderoles, et tout autre objet) afin d’enrichir cette exposition.

L’exposition sur l’histoire du football à Gabès sera organisée à Dar El Hezb (l’ancien local du RCD-parti politique de l’ancien régime).

Le programme complet de Gabès Cinéma Fen 2022, jour par jour est accessible ici —> gabescinemafen.com/Programme

S.B.