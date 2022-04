Programme EMERGING Mediterranean: Le bootcamp des 2 Rives se déroulera à The Dot à Tunis

EMERGING Mediterranean lance le 3ème cycle de son programme à destination des startups engagées pour l’innovation positive depuis la rive sud de la Méditerranée. Ce programme est spécialement conçu pour démultiplier la résilience sociétale et l’impact de la Tech For Good entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. L’appel à candidatures s’applique du 11 avril au 15 mai 2022 .

Pour cette troisième année, EMERGING Mediterranean est marqué par trois grandes nouveautés : la nomination d’un 6ème lauréat dans le cadre d’un prix dédié au développement de l’entrepreneuriat féminin ; un volet renforcé de mentorat sur mesure pour ses 6 lauréats, et la tenue de son temps fort rive sud – le BootCamp des deux rives – pour la première fois à Tunis au sein de l’incubateur The Dot.

EMERGING Mediterranean, le programme incontournable des Leaders de la Tech for Good en Méditerranée

Lancé en 2020, EMERGING Mediterranean est un programme d’accélération destiné aux entrepreneurs et entrepreneuses à forts impacts sociaux et environnementaux de la rive sud de la Méditerranée – Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye – engagés sur les thèmes d’e-santé, d’agritech, de mobilité, d’edutech, d’environnement, d’économie sociale et solidaire ou d’entrepreneuriat féminin.

Complet, ce programme allie support financier, accompagnement pédagogique, networking et visibilité, et ses atouts au bénéfice des entrepreneurs sont nombreux : mentorat sur-mesure et personnalisé, accompagnement à la levée de fonds, préparation au scale-up, accélération de l’innovation sociale et inclusive, networking, échanges entre pairs, sensibilisation au leadership…

Samir Abdelkrim, fondateur d’EMERGING Mediterranean précise : « EMERGING Mediterranean a été conçu pour identifier, accélérer et nourrir le plaidoyer des startups méditerranéennes de la « Tech For Good ». Il porte l’ambition de créer une communauté de talents du digital aÌ impact et vise à écrire un récit méditerranéen positif. Depuis sa création, il s’est rapidement imposé comme un programme clé pour les acteurs de la région. Pour preuve, l’appel à candidatures 2021 d’EMERGING Mediterranean fut un succès incontestable avec 305 candidatures dont 31% portées par des femmes, soit au total une augmentation de 34% par rapport à 2020. Une réussite révélatrice d’une région dynamique, d’une jeunesse en mouvement et d’un fort intérêt de l’écosystème entrepreneurial pour le programme. »

Ce troisième cycle d’EMERGING Mediterranean débute avec un appel à candidatures ouvert du 11 avril au 15 mai 2022. Les startups intéressées peuvent soumettre leur candidature via le lien suivant : http://emergingmediterranean.co/candidater/

A l’issue de celui-ci, les 30 startups les plus prometteuses participeront au Bootcamp des deux rives, le temps fort rive sud du programme, constitué de trois jours de coachings intensifs avec des mentors d’exception et qui prend cette année ses quartiers à Tunis, du 24 au 26 juin 2022.

Les 12 meilleures pépites s’y verront départagées : deux par pays d’une part, et -nouveauté de ce cycle 2022- deux pépites retenues dans le cadre du parcours « Entrepreneuriat féminin ».

Ces 12 finalistes pitcheront donc ensuite en juillet 2022 devant un Jury final, en vue d’être départagées et de devenir lauréates pour leur pays, ou lauréate du parcours « Entrepreneuriat féminin ».

Le package remporté par les lauréats comprend un accompagnement technique personnalisé via des sessions de mentorat individuel, qui sera sensiblement renforcé cette année, un push de visibilité et un accompagnement média, une intégration au programme du Social & Inclusive Business Camp, une prise en charge de la venue de la startup à Marseille pour participer au Sommet EMERGING Valley 2022 en novembre prochain, un full pass pour ce Sommet ainsi qu’une bourse de 5 000 euros et le bénéfice d’un plaidoyer continu pour la Tech For Good incarné par EMERGING Mediterranean au travers de sa stratégie continue de “Do-Tank”.

EMERGING Mediterranean s’appuie depuis 2020 sur un réseau riche et dense de Partenaires-Pays, experts de leurs écosystèmes respectifs et engagés pour l’impact, avec pour la Mauritanie la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie et l’incubateur Hadina RimTIC; pour le Maroc le Technopark, LaStartupFactory et le P-Curiosity LAB de l’OCP; pour l’Algérie la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et Tek2Hub; pour la Tunisie Connect’Innov et TheDot; pour la Libye Expertise France et enfin l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Tekiano avec communiqué