Tunisie – météo : Vent fort sur le sud et températures stationnaires

Un vent fort se poursuit, mardi, 26 avril 2022, sur le sud de la Tunisie, où il sera accompagné des tourbillons de sable ce qui provoque la réduction de la visibilité horizontale, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Les usagers de la route des gouvernorats du sud sont appelés à plus de vigilance et les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de la navigation et de la pêche. La mer sera très agitée au golfe de Gabès et houleuse à agitée ailleurs.

Les températures seront stationnaires. Les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrés dans les régions côtières Est et sur les hauteurs, entre 26 et 32 degrés dans le reste des régions et atteindront 36 degrés à El Borma et Borj Al Khadhra.