La productrice Tunisienne Dora Bouchoucha marraine du Festival Cinémas du Sud à l’Institut Lumière

La productrice tunisienne Dora Bouchoucha, figure incontournable du cinéma arabe, est la marraine de la 22e édition du Festival Cinémas du Sud qui se déroule du 27 au 30 avril 2022 à l’Institut Lumière en France.

Dora Bouchoucha est présentée par le festival comme une personnalité incontournable du 7e art en Afrique et dans le monde arabe. Depuis 1994, elle rayonne grâce à ses différentes activités : productrice de longs métrages, courts métrages et documentaires tunisiens et étrangers avec sa société Nomadis Images (Africa Dreaming, Sabria de Abderrahmane Sissako, les films de Raja Amari, Satin Rouge (Berlinale 2002), Hedi (Prix du Meilleur Premier film et Ours d’Argent du meilleur comédien – Berlinale 2016) et Weldi de Mohamed Ben Attia. Elle a également fait partie du Jury International de la Berlinale en 2017.

Le festival, Cinémas du Sud à l’Institut Lumière se déroule à Lyon, et permet chaque année d’explorer différentes formes de la cinématographie arabe en favorisant avant tout une pluralité des regards et thématiques.

Les œuvres filmiques proposées dans le cadre de ce festival encouragent, chacune à leur manière, le spectateur à penser des cinémas arabes en tant que reflets de leur société, témoins d’une époque en constante mutation…

Tekiano