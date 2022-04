Naufrage du navire Xelo à Gabès: 7 mandats de dépôt à l’encontre de l’équipage

Le porte-parole et procureur de la République au sein du Tribunal de première instance à Gabès Mohamed Karay a déclaré mercredi à l’agence TAP que le juge d’instruction a émis 7 mandats de dépôt à l’encontre des membres de l’équipage du navire Xelo qui a coulé au large de Gabès.

L’équipage du navire a indiqué aux autorités concernées lors de l’opération de sauvetage que le navire transportait 750 tonnes de gasoil. Or, les inspections effectuées par l’armée nationale maritime soutenue par l’armée italienne ont montré que les réservoirs sont vides et que des équipements du tableau de bord du bateau ont été saccagés.

Une enquête a été ouverte le 22 avril 2022 par le parquet du Tribunal de première instance à l’encontre des membres de l’équipage pour connaitre les causes du naufrage. Les suspects sont en détention et font face à des accusations d’association de malfaiteurs avec l’intention criminelle de porter atteinte aux personnes et aux biens conformément aux articles 131 132 et 304 du code pénal et à l’article 78 du code disciplinaire et pénal maritime tunisien.

Tekiano avec TAP