Whale Festival 2022: 2ème édition les 7 et 8 mai 2022 à la Cité des Sciences de Tunis

La Cité des Sciences de Tunis (CST), abrite la deuxième édition du Whale Festival, mouvement d’art et de culture, les samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 avec une programmation ambitieuse et riche. Bien plus qu’un festival, et ayant une approche sociale et environnementale, WHALE Festival incite généreusement à la découverte musicale en proposant un parcours itinérant composé par des conférences, des expositions, des pop-up stores et des technologies.

Whale Festival s’inscrit dans le cadre du mouvement généré par la startup tunisienne Art Culture Studio dans le but de réinventer la société à travers l’art et la culture. Pluridisciplinaire, il met en avant la nouvelle génération d’artistes et de créateurs tunisiens.

Au programme du Whale Festival 2022, 2 scènes de musique, plus de 35 musiciens, 11 heures de musique rap, 15 heures de musique électronique, 66 speakers, 15 heures de conférences en direct et en différé, 36 artistes et créatifs, 60 marques jeunes et engagés, 2 expositions artistiques, exclusives et 6 heures de projection, autant de propositions artistiques que de partenaires qui les portent.

Par ailleurs, plusieurs sponsors ont laissé tomber le festival sans crier gare. Whale Festival est donc en danger d’annulation et appelle sa tribu et les fans à s’abonner en devenant membres d’Art Culture Studio et à assister à Whale Festival 2022 pour soutenir les artistes et aider à couvrir les dépenses du festival, vidéo Save The whale :

Plus nous sommes nombreux, plus notre tribu se renforce, plus notre impact sera plus important. Rendez-vous sur www.whale.tn pour acheter votre carte de membre et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour soutenir la tribu et sauver le Whale Festival, ajoute le groupe d’artistes tunisiens.

Le Festival compte dans tous les cas organiser cette nouvelle édition de 2022. Pour acheter vos billets qui se vendent par pass 1 day et pass 2 days, et acquérir par la même occasion la carte membre qui permet une expérience digitale immersive, en assistant aux activités d’Art Culture Studio à travers sa plateforme, rendez-vous sur le site linktr.ee

Tekiano