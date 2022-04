Tunisie : De nouveaux billets de 50 dt et 5 dt mis en circulation par la BCT (Caractéristiques)

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) annonce la mise en circulation à partir du jeudi 28 avril 2022, de deux nouveaux billets de banque tunisiens de 50 dinars (type 2022) et de 05 dinars (type 2022) ayant cours légal et pouvoir libératoire.

Caractéristiques du nouveau billet de 50 dt de 2022

le billet de 50 dinars (type 2022), dont la couleur dominante est le marron représente sur le recto le portrait de “HEDI NOUIRA” (1911-1993). Il est d’une dimension de 158 mm x 79 mm.

Au verso le billet de cinquante dinars présente au centre, une vue de la « BANQUE CENTRALE DE TUNISIE ». Des formes de style arabo-islamique et divers dessins figurent sur l’arrière-plan du billet sous forme stylisée et qui se complètent harmonieusement avec ceux du recto ; Dans le coin inférieur droit se trouve une représentation partielle du globe terrestre en forme de lignes blanches .

Hédi Nouira est l’une des grandes figures du mouvement national tunisien pour l’indépendance. Il a été fondateur et premier gouverneur de la Banque Centrale Tunisie depuis sa création en 1958 et jusqu’à 1970 puis premier ministre de 1970 à 1980 .

Caractéristiques du nouveau billet de 05 dt

Le nouveau billet de 5 dinars est plutôt vert de couleur. Il représente au recto le portrait de “SLAHEDDINE EL AMAMI” (1936-1986); Ingénieur agronome tunisien. Il est d’une dimension de 143 mm x 73 mm.

Au verso le billet de 05 dinars représente au centre, une vue des Aqueducs romains de Zahgouan. Des formes de style arabo-islamique et divers dessins figurent sur l’arrière-plan du billet sous forme stylisée et qui se complètent harmonieusement avec ceux du recto ; En bas, des plantes et des roses figurent comme symboles de fertilité.

Slaheddine El Amami, a d’importantes contributions dans le domaine de l’hydraulique et de la recherche scientifique agricole, notamment les problèmes agricoles des zones arides et semi-arides, et plus particulièrement, ses études au sujet de la question de l’aridité climatique (l’aridoculture).

Tekiano