Tunisie – météo : Temps nuageux avec chute de pluies éparses

Le ciel sera nuageux, jeudi 28 avril 2022, et des chutes de pluies éparses sont attendues au nord, au centre et localement au sud de la Tunisie. Le vent soufflera fort près de cotes-est et au sud, avec des phénomènes de sable, sa vitesse peut dépasser les 60 km/h.

La mer sera agitée au niveau des cotes-est du pays. Les températures maximales se situeront entre 16 et 22 degrés au nord, aux régions côtières et aux hauteurs, et entre 25 et 31 degrés sur le reste de régions. elles atteindront les 36 degrés aux régions d’El Borma et Borj El Khadhra.