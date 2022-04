US Monastir vs Club Africain: Lien streaming pour regarder le match du 28 avril

US Monastir affronte le Club Africain jeudi 28 avril 2022 dans le cadre d’une rencontre comptant pour la première journée de la phase Play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel Tunisie. Le match US Monastir vs Club Africain se déroule au stade Ben Jannet à Monastir à partir de 13h30.

La technologie de la VAR (Assistance-vidéo à l’arbitrage) fera son entrée sur scène dans le championnat de Ligue 1 du football tunisien à l’occasion du coup d’envoi de la phase play-off qui débute avec le premier match opposant l’US Monastir au Club Africain.

Le match US Monastir vs Club Africain sera diffusé en direct live susr la chaine Al Kass. Lien streaming du match US Monastir vs Club Africain alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one

