Aïd Al Fitr 2022: Les cours reprendront le 04 mai dans les universités après les vacances de l’aid

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique informe que les vacances de Aïd Al Fitr en Tunisie auront lieu du 30 avril 2022 à la fin des cours au 03 mai 2022. Les étudiants tunisiens reprendront les cours mercredi 04 mai 2022.

La présidence du gouvernement avait annoncé mercredi dernier que les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, bénéficieront de trois jours de congé à l’occasion de Aïd el Fitr et ce, les 1er, 2 et 3 mai 2022.