Espérances de Tunis vs club Sfaxien: Lien streaming du match EST vs CSS du 29 avril 2022

L’Espérance de Tunis affronte le CS Sfaxien vendredi 29 avril 2022 dans le cadre de la 1ère journée Play-off de Ligue 1 du football tunisien. Le match EST vs CSS se déroule à partir de 13h30 sur la pelouse du stade Hammadi Agerbi à Radès.

Formation proabable de l’ésprance de Tunis : Sedki Debchi, Raed Fadaa, Mohamed Amine Tougai, Khalil Chammam, Ilyes Chetti, Ghailane Chaalali, Fousseny Coulibaly, Mohamed Ali Ben Romdhane, Rached Arfaoui, Anayo Iwuala, Kingsley Eduwo.

Formation probable du club sfaxien: Aymen Dahmene, Mohamed Ben Ali, Houssem Dagdoug, Alaeddine Ghram, Mohamed Nasraoui, Malick Raiah, Mohamed Amine Hamrouni, Walid Karoui, Chadi Hammami, Aymen Harzi, Ismail Diakité.

Le match Espérances de Tunis vs club Sfaxien du 28 avril sera dirigé par l’arbitre Ameur Chouchène.

Vous pouvez regarder le match Espérances de Tunis vs club Sfaxien, EST vs CSS, en direct live sur la chaine Al Kass 1. Lien streaming du match EST vs CSS alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one

