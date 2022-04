Tunisie : Une éclipse lunaire se produira le 16 mai 2022 et sera visible partout

Une éclipse lunaire se produira dans la nuit du 15 au 16 mai 2022 à partir de 02h32 minutes du matin, lorsque la lune entrera dans l’obscurité, sera visible dans toutes les régions de la Tunisie, a assuré vendredi Hichem Ben Yahia, vice-président de la Société astronomique de Tunisie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Yahia a précisé que la lune entrera dans la zone d’obscurité lundi 16 mai 2022 à 03h27 minutes du matin et en sortira, le même jour, à 07h50 minutes sachant que le pic sera atteint à 05h11.

Une éclipse solaire partielle aura lieu le 30 avril 2022 et sera visible depuis le Sud-Est de l’Amérique du sud, l’antarctique et le sud de l’Atlantique. La Tunisie et les pays arabes ne seront pas concernés par cette éclipse qui commencera à 19h45 et se terminera à 23h38 avec un pic à 21h41.

Selon l’Institut national de Météorologie, au maximum de cette éclipse 64% du disque solaire apparent sera couvert. Au cours de cette éclipse, le Soleil aura un diamètre apparent de 0,529°, soit 0,7% plus petit que la moyenne. Pour cette éclipse la lune n’aura que 4 jours avant l’apogée, ce qui la rend assez petite.

Phénomène rarissime, une éclipse solaire totale se produit uniquement quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés parfaitement, souligne Hichem Ben Yahia.

Tekiano avec TAP