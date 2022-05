Jendouba Spring Fest : Festival écologique & culturel du 12 au 15 mai à Tabarka et Ain Drahem

L’association Tunis lilkol organise le festival ‘Jendouba Spring Fest’ qui se tiendra du 12 au 15 Mai 2022 a la résidence Dar lkarma Tabarka et au campement de EL MRIJ au milieu de la forêt de Aïn Drahem.

Cet événement offre aux visiteurs une expérience touristique unique durant 3 jours et l’occasion de découvrir les artisans locaux, la nature et le charme de Tabarka et de Ain Drahem.

Ce festival du printemps à Jendouba s’insère dans le cadre d’une initiative visant à promouvoir et à mettre en valeur le tourisme montagnard et forestier et la musique traditionnel et moderne qui sera assurée par des artistes tunisiens et des DJ très connus.

Au programme de Jendouba Spring Fest, des activités écologiques, artisitques, sportives et de plein air, des dégustation de produits phares de la région ainsi que d’autres activités. Les festivaliers auront aussi accès à un grand spectacle soufi intitulé “el-Mkhaznia Hadhrou” et pourront participer à une action de plantation d’arbres dans des forêts touchées par les incendies.

Jendouba Spring fest est un festival soutenu par le projet Promotion du tourisme durable qui est une action conjointe de l’Union européenne et du Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) , dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna”, mise en oeuvre par la GIZ Tunisie.

Le prix d’accès au festival pour 3 jours est fixé à 160dt. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook Jendouba Spring

I.D.