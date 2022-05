Salon de l’éducation 2022 : Des établissements éducatifs de la maternelle à l’université à l’UTICA

Le Salon de l’éducation 2022 organisé par Estudiant Events va réunir tous les acteurs du système éducatif, tunisien ou bien étranger, pour tous les niveaux allant de la maternelle jusqu’aux études universitaires les 13 et 14 Mai à l’UTICA à Tunis.

Ce salon est une occasion pour collecter le plus d’information possible de la part de professionnels de l’éducation, pour vous aider dans votre prise de décision et dans le choix de l’établissement adéquats pour les élèves ou les futurs étudiants.

Seront présents au Salon de l’éducation 2022, des structures de la petite enfance (Jardins d’enfants de Tunisie, écoles primaires privées de Tunisie, etc.), des collèges et lycées, des établissements universitaires publics et privés et des centres de formation.

C’est une opportunité à ne pas manquer pour découvrir les nouveautés pédagogiques, les spécificités des différents systèmes éducatifs tunisien ou étranger et les procédures d’inscriptions aux différents établissements scolaires.

Des ambassades et services consulaires ainsi que d’autres établissements spécialisés seront représentés durant ces deux jours à l’UTICA.

Pour participer au Salon de l’éducation 2022 à l’UTICA, il faut effectuer une inscription Obligatoire sur le site : https://urlz.fr/i2ff

Tekiano