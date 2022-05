The Summer Breeze by Unik Chic: 2e édition à l’occasion de la fête des mères du 19 au 22 Mai 2022

La deuxième édition de la manifestation “The Summer Breeze ” est prévue du 19 au 22 Mai 2022,à l’occasion de la fête des mères par le marketplace tunisien Unik Chic qui désigne la mode, la beauté et le goût. Une sélection de créateurs Tunisiens les plus en vue du moment seront présentés à l’occasion au Au cœur de la Médina de Tunis, dans un cadre historiquement riche et emblématique où les marques tunisiennes seront à l’honneur.

Cet événement d’exception aura lieu dans l’hôtel Dar El Jeld hôtel & Spa et ses prestigieuses suites seront à l’occasion transformées en une grande scène de la création pour vous faire apprécier les talents des créateurs. Cette exposition éphémère fera découvrir les collections de cet été conçus par les créateurs tunisiens et ce du 20 au 22 Mai de 10 H à 20 H.

Les thèmes porteront sur la magie du luxe, l’art de la création et le savoir-faire entrepreneurial dans une belle ambiance d’échange entre les designers, les partenaires et les investisseurs.

Une table ronde se tiendra le 11 Mai, organisée par la chambre de commerce et d’industrie Tuniso-Suisse pour présenter l’événement et les exposants. A l’ouverture de ce prestigieux événement, une deuxième table ronde sera organisée le 19 Mai par Creative Tunisia, projet de renforcement des chaînes de valeurs de l’artisanat et du design en Tunisie et composante du programme européen Tounes Wijhetouna.

PROMOSTYL “leader des cahiers de tendances français” sur tout le continent africain sera lancé à l’occasion en partenariat avec Fashion Sourcing Tunisia et des prix spécial fête des mères à dar ElJeld seront attribués à des mamans chanceuses à l’occasion.

Tekiano avec communiqué