Tunisie – météo : Pluies éparses et orageuses attendus

Des pluies éparses et orageuses sont attendues vendredi 06 Mai 2022, dans le nord et localement le centre. Ces pluies seront temporairement intenses, avec possibilité de chute de grêles dans des endroits limités. Nuages passagers sur le sud.

Des vents forts nécessitant de la vigilance souffleront près des côtes nord. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et agitée ailleurs.

Une baisse notable des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 16 et 22 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 24 et 30 degrés ailleurs.