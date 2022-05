Le HUAWEI nova 9 SE livré avec les meilleures applications sur AppGallery en Tunisie

Une appareil photo de haute résolution de 108 MP, 66W HUAWEI SuperCharge un design exceptionnel, une expérience Vlog créative, en plus d’EMUI 12, c’est ce qui vous est proposé avec le nouveau HUAWEI nova 9 SE disponible en Tunisie.

Tout le monde désire un smartphone qui soit non seulement élégant et tendance, mais aussi doté de fonctions solides et innovantes. Qu’il s’agisse d’un appareil photo haute résolution, d’une vitesse de chargement ultra-rapide, d’un design époustouflant ou de fonctions créatives qui facilitent l’utilisation quotidienne du téléphone tout en la rendent amusante, Huawei a quelque chose qui coche toutes les cases énumérées ci-dessus !

Le Huawei nova 9 SE est le dernier Smartphone de Huawei avec un appareil photo 108MP et 66W SuperCharge. Le dernier né de sa famille de produits HUAWEI nova 9 en plein essor, qui fait partie de la série populaire nova de milieu de gamme.

Appareil de haute résolution de 108 MP : Capturez chaque détail

Le HUAWEI nova 9 SE est équipé d’un système AI Quad Camera de 108MP, qui comprend une caméra principale de 108MP, un objectif ultra grand angle de 8MP, un objectif Bokeh de 2MP et un objectif macro de 2MP. Avec plus de pixels, l’appareil photo principal de 108 Mpx à ultra-haute définition permet aux utilisateurs de laisser libre cours à leur créativité. Que vous preniez des photos de paysages, de portraits, d’architecture ou autres, de jour comme de nuit, au moment où vous prenez une photo, le HUAWEI nova 9 SE capture en détail ce que vous voyez devant vos yeux.

Ce smartphone est également livré avec un mode Super Night qui utilise le grand capteur de 1/1,52 pouce équipé de capacités de capture de lumière plus fortes, la capacité de mieux répondre aux scènes de nuit et aux environnements de prise de vue à faible luminosité et de capturer plus de détails. Dans les scénarii HDR lumineux et à faible luminosité, la technologie de pixels ‘9-en-1’ du HUAWEI nova 9 SE combine les données de blocs de pixels en un pixel ultra-large équivalent à 2,1μm afin d’augmenter la luminosité de l’image.

Le HUAWEI nova 9 SE est également doté d’une caméra frontale grand angle (équivalent à 2,0μm, ouverture f/2,2) avec AI Beauty pour vous mettre en valeur sur vos clichés. Il prend également en charge le passage automatique en mode grand angle lorsque vous tournez le téléphone latéralement depuis la position verticale, ce qui facilite les selfies de groupe.

Chargez rapidement avec 66W HUAWEI SuperCharge

Que ce soit pour jouer, enregistrer, travailler ou simplement naviguer sur Internet, le temps de charge du HUAWEI nova 9 SE est réduit au minimum, grâce à la prise en charge de la fonction 66W HUAWEI SuperCharge, qui ne prend que 15 minutes pour charger la batterie du téléphone à 60%, ou 36 minutes à 100%. Certifié par le TÜV Rheinland Safe Fast Charge, le HUAWEI nova 9 SE offre aux utilisateurs une expérience de charge rapide et sécurisée.

Un design merveilleux et élégant

Conçu pour les jeunes utilisateurs, le HUAWEI nova 9 SE s’intègre parfaitement à la vie moderne. Il est équipé d’un écran HUAWEI FullView de 6,78 pouces qui prend en charge l’affichage de la gamme de couleurs P3, garantissant une expérience visuelle hypnotique avec des visuels fluides, des couleurs vives et des détails incroyables. Le HUAWEI nova 9 SE présente des bords ultrafins mesurant seulement 1,05 mm d’épaisseur chacun et un corps ultrafin mesurant seulement 7,94 mm d’épaisseur. Le nouveau coloris Crystal Blue est fabriqué à partir de verre 3D créant un effet brillant et une texture cristalline grâce à la technologie de nano-texture à double film et double placage. Le module caméra du nova Star Orbit Ring offre une réfraction éblouissante semblable à celle d’une étoile qui accentue le style raffiné de l’appareil.

Laissez-vous inspirer par les fonctionnalités créatives des vlogs

Enregistrement continu avant/arrière : cette fonction vous permet de prendre facilement des vidéos avec le HUAWEI nova 9 SE à partir de différentes perspectives, à tout moment et n’importe où. Cette fonction ingénieuse assemble automatiquement les deux clips pour créer une vidéo qui montre deux perspectives à la fois !

Vidéo à double vue : Vloguez comme jamais auparavant avec la vidéo à double vue. Grâce à cette fonction, vous pourrez non seulement vous filmer avec la caméra avant, mais aussi ce qui se passe devant vous avec la caméra arrière. Vous pouvez également utiliser la caméra arrière pour capturer simultanément une vue rapprochée et une vue grand angle.

Recherche hybride de vidéos et d’images : Le HUAWEI nova 9 SE prend en charge la recherche sémantique qui vous permet de rechercher des photos et des vidéos, ce qui couvre 280 balises compatibles avec l’IA et plus d’une centaine d’identification d’actions. Pour rechercher des images ou des séquences à modifier, il suffit d’entrer le mot clé décrivant le contenu dans la Galerie et le smartphone effectuera la recherche et générera une liste de contenus correspondant à votre description.

Petal Clip : Lors du montage d’un vlog, vous pouvez utiliser l’application Petal Clip préinstallée dans le HUAWEI nova 9 SE. Elle fournit une variété de modèles d’histoires à monter, différents thèmes vidéo et de la musique (de HUAWEI Music) pour monter les séquences que vous avez tournées. La version mise à niveau apporte quelques nouvelles fonctions, notamment le sous-titrage automatique, le marquage automatique et l’image animée, ce qui facilite la réalisation de vlogs avec des effets multimédia plus riches.

Nouvelles inspirations en termes d’expérience utilisateur

Avec EMUI 12, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience fluide, même après avoir utilisé l’appareil pendant une longue période. Grâce à la connexion One Hop via les communications en champ proche (NFC), le HUAWEI nova 9 SE peut s’associer directement à d’autres appareils Huawei. L’écran peut être projeté ou reflété sans fil sur un HUAWEI Vision, offrant une vue élargie, parfaite pour les films et les jeux. Lorsque vous associez le HUAWEI nova 9 SE à une montre intelligente, un haut-parleur ou un HUAWEI Vision de Huawei, l’expérience est intuitive et sans effort.

Grâce au système de fichiers distribués, le HUAWEI nova 9 SE permet aux utilisateurs d’accéder aux fichiers depuis un PC. Les utilisateurs peuvent également envoyer des fichiers entre le smartphone et d’autres appareils Huawei via Huawei share, et parler avec jusqu’à 11 personnes simultanément en profitant de l’écran, de l’appareil photo et des haut-parleurs plus grands.

AppGallery : Fiabilité, innovation, facilité d’utilisation et sécurité

Utilisant EMUI 12, le HUAWEI nova 9 SE offre une expérience intelligente, facile et transparente aux utilisateurs. La galerie d’applications fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova 9 SE où les utilisateurs peuvent facilement naviguer, explorer, trouver et télécharger une large gamme d’applications de haute qualité.

Verdict:

Les utilisateurs modernes et techno-chics d’aujourd’hui ont besoin d’un téléphone fiable doté d’un appareil photo stupéfiant, d’une vitesse de chargement rapide, d’un design élégant et époustouflant, de fonctions de vlogging créatives et de fonctions cool intrigantes, ce qui fait du HUAWEI nova 9 SE l’un des meilleurs choix sur le marché actuel.

Acheter Huawei Nova 9 SE en Tunisie

Le prix du lancement de Huawei Nova 9 SE est fixé à 1199,000 TND (Dinar Tunisien) avec deux couleur Bleu et Blanc.

Le Huawei Nova 9 SE est disponible en précommandez du 07 au 16 Mai 2022 ( avec des cadeaux gratuits* Huawei FreeLace + Extension de garantie 90 jours) sur le site huawei.com/tn/phones/nova9-se/

Tekiano avec communiqué