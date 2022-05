L’utilisation des Drones en Tunisie, bientôt réglementée?

L’utilisation des drones en Tunisie et la réalisation de prises de vues aériennes dans le pays fait l’objet d’autorisations rigoureuses, délivrées par plusieurs organismes étatiques. Elle est soumise à une procédure lente, qui empêche d’exploiter le potentiel utile et créatif des drones.

Des responsables de différents ministères et structures de Tunisie ont convenu, vendredi, 6 mai 2022, de coordonner pour hâter l’élaboration d’un projet de décret présidentiel régissant l’utilisation des drones en Tunisie et les conditions d’octroi de licences de photographie aérienne.

Réunis, vendredi à Tunis, ces responsables représentant les ministères de l’Equipement, de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Transports, des Technologies de la communication, du Tourisme et de la culture et de l’Office de la Topographie et du Cadastre ont convenu également de former un groupe de travail qui se chargera du suivi des procédures d’attribution des autorisations.

Ils ont discuté également de la possibilité de créer une plateforme permettant de garantir ce service en ligne et de proposer des amendements des textes juridiques réglementant la photographie aérienne.

Les participants à la réunion ont passé en revue des propositions visant à simplifier les procédures et à réduire les délais d’obtention d’une licence de photographie aérienne à l’aide des drones.

Tekiano avec TAP