Ons Jabeur affronte Jessica Pegula au final du Tournoi de Madrid et vise le TOP 5 mondial

Ons Jabeur affrontera l’américaine Jessica Pegula dans le cadre de la finale du prestigieux tournoi de Madrid 2022 en Espagne. La championne tunisienne a rendez-vous avec l’histoire ce soir, tous les yeux seront rivés sur celle qui tentera remporter le meilleur titre de sa carrière.

La Tenniswoman tunisienne (10ème au classement WTA) ambitionne cette année d’intégrer le top 5 des meilleures joueuses de Tennis au monde. Elle est qualifiée pour la première finale en WTA 1000 de sa carrière à Madrid, une véritable tournure dans son parcours, Elle déclare ‘Je veux vraiment gagner cette finale. Je vais y mettre tout mon cœur, mon amortie préférée, mon coup droit. Je vais donner le meilleur de moi‐même!”.

Dans ce petit entretien, WTA interroge Ons Jabeur avant la finale de Madrid sur son sport préféré, plat préféré et ses inspirations:

⚽️ Football

🫘 Marget Loubia

🤗 Mom’s influence

Get to know #MMOPEN finalist @Ons_Jabeur! 👇 pic.twitter.com/RDMd46avyS

— wta (@WTA) May 6, 2022