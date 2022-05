Tunisie- Météo: Temps pluvieux et températures en baisse

Le Temps est pluvieux samedi 07 mai 2022 sur toute la Tunisie. Nuages denses et pluies temporairement orageuses dans le nord, le centre et localement le sud. Elles seront parfois abondantes avec des quantités importantes dans les régions de l’extrême nord.

Ces pluies seront accompagnées de chute de grêle dans certains endroits. Vents d’ouest forts notamment près des côtes et sur les hauteurs.

Mer agitée à très agitée dans le nord et ondulée localement. Elle sera agitée dans le reste des régions côtières.

Températures en baisse. Les maximales oscilleront entre 15°c et 19°c dans le nord et les hauteurs et entre 21°c et 29°c dans le reste des régions.